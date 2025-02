“Non c’è guerra in corso tra corpi dello Stato”, le parole di Crosetto

“Mi auguro che non ci siano mai scontri all’interno dei corpi dello Stato, né tra di essi, tantomeno tra poteri”. Queste le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto durante il Giubileo delle forze armate in Piazza del Popolo, commentando precedenti dichiarazioni di Salvini. Crosetto ha ribadito l’importanza di lavorare su tavoli di pace, anche a livello nazionale, sottolineando che non vi è attualmente una guerra in corso, ma è fondamentale cercare di calmare le tensioni. Ha evidenziato come spesso in Italia si tenda a ingigantire i problemi, suggerendo che la situazione attuale, incluso il dibattito sui trojan, potrebbe essere più semplice di quanto si creda. Infine, ha fatto riferimento a chi può utilizzare legalmente tali strumenti, oltre ai Servizi. In questo contesto, Crosetto ha espresso la volontà di promuovere il dialogo per affrontare le questioni in modo sereno e costruttivo.