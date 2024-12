Non c’è bisogno di alcun rimpasto

Antonio Tajani, vicepremier, leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, ha dichiarato in un’intervista al Fatto Quotidiano che non è necessario un rimpasto di governo, poiché esprime soddisfazione per l’operato dell’attuale esecutivo. Secondo lui, un rimpasto solitamente avviene quando un governo non funziona, ma in questo caso il governo sta operando con successo e non c’è bisogno di apportare modifiche.

Tajani ha sottolineato l’efficacia del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, affermando che sta svolgendo il suo lavoro in maniera eccellente. Ha inoltre commentato il ruolo di Matteo Salvini, attuale ministro delle Infrastrutture, ricordando che ha importanti responsabilità da gestire. Tajani ha messo in evidenza che Salvini dovrà affrontare progetti significativi, tra cui la costruzione del Ponte sullo Stretto, un compito che considera già impegnativo e cruciale.

In generale, Tajani sta sostenendo che il governo, così com’è, sta funzionando bene e dunque non c’è necessità di cambiamenti al suo interno. La sua affermazione riflette una visione di stabilità e continuità per l’attuale esecutivo, con un riconoscimento specifico per il lavoro di Piantedosi e per le sfide che attendono Salvini al ministero delle Infrastrutture.

Tajani, pertanto, si schiera a favore di una politica di valorizzazione del lavoro svolto dai ministri attuali, evidenziando l’importanza dei loro rispettivi ruoli nel compimento degli obiettivi governativi. Con queste dichiarazioni, il vicepremier sembra voler rassicurare che le azioni intraprese fino ad ora sono adeguate e mirate a garantire il buon funzionamento dell’Amministrazione, senza necessità di ristrutturazioni interne.

In sintesi, la posizione di Tajani è chiara: il governo sta lavorando bene, le persone giuste sono al posto giusto e non c’è bisogno di cambiamenti. La continuità e l’impegno attuale devono essere rispettati e supportati, e i progetti ambiziosi come il Ponte sullo Stretto rappresentano sfide significative che richiedono attenzione e dedizione.