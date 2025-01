Non camminerò mai più da sola

L’attrice britannica Judi Dench ha rivelato di rischiare di perdere la vista a causa di una degenerazione maculare, durante un’intervista nel podcast “Fearless” condotto da Trinny Woodall. Oggi novantenne, Dench ha raccontato che questa condizione le rende necessario avere sempre un accompagnatore quando esce. Famosa per il suo ruolo di M nella saga di James Bond, ha vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1998 per “Shakespeare in Love”.

Dench ha condiviso le difficoltà causate dalla sua condizione, ammettendo che senza qualcuno che la guidi, rischia di cadere. Pur non essendo mai stata una grande appassionata degli eventi pubblici, ha dichiarato di doverli affrontare con un accompagnatore per evitare incidenti. Esprimendo il suo nervosismo prima di eventi pubblici, ha scherzato sul fatto che deve fingere di non avere problemi di vista.

Ricordata come una delle più grandi attrici della sua generazione, Dench vanta otto candidature agli Oscar, classificandosi tra le attrici più nominate. Tra i suoi ruoli più iconici si possono citare pellicole come “Chocolat” (2000), “Iris” (2001), “Lady Henderson presenta” (2005), “Diario di uno scandalo” (2006), “Philomena” (2013) e “Belfast” (2021). Ha anche avuto una carriera teatrale di successo, lavorando con la Royal Shakespeare Company. La sua ultima apparizione nel mondo di James Bond è stata nel film “Spectre” nel 2015.