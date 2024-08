non bisogna disfare la valigia appena si torna a casa

Ammettiamolo, per la maggior parte di noi disfare le valigie non appena tornati dalle vacanze rappresenta un traguardo da raggiungere. Tuttavia, in questo semplice ed appagante gesto, potrebbero esserci dei pericoli nascosti di cui ci parlano alcuni medici.

I medici sottolineano che gli hotel e gli ostelli sono il territorio preferito dalle cimici. Parliamo nello specifico dei più noti parassiti esistenti, incredibilmente difficili da eliminare una volta che si sono stabiliti da qualche parte. Nessuna curiosità dunque sul perché ogni anno il Natale sembra arrivare prima.

Le cimici amano insediarsi dove c’è una fornitura costante di cibo (ovvero il nostro sangue), ragion per cui, ospitando migliaia di esseri umani, le strutture ricettive divengono automaticamente una casa ideale per loro.

Appare dunque evidente come la probabilità che i parassiti vengano trasportati in tali luoghi sia piuttosto alta, come nota IFL Science. Ma cosa fare per contrastare tali contaminazioni? Gli esperti raccomandano di tenere i bagagli… nella vasca da bagno.

Per quanto possa apparire strano, esiste una motivazione scientifica: non amando l’acqua, le cimici evitano i posti che si allagano o si bagnano facilmente. Ma supponendo di aver letto troppo tardi questa notizia e di essere appena rientrati da un lungo viaggio, cosa possiamo fare per contrastare questi piccoli e fastidiosi parassiti?

Dopo aver scoperto perché non dovresti mai scavare una buca sulla spiaggia, la cosa più semplice da fare in tal caso, è lasciare la tua valigia chiusa per due settimane. Così facendo, potrai essere quasi completamente sicuro che tutti i parassiti contenuti al suo interno saranno morti.

Tuttavia, comprensibilmente, avrai con ogni probabilità bisogno di utilizzare i tuoi vestiti o oggetti prima dei fatidici 14 giorni. A questo punto rimane una sola cosa da fare: mettere direttamente i tuoi vestiti e gli articoli lavabili in un ciclo caldo di lavatrice, in modo da uccidere le cimici e le loro uova.