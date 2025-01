Non basta il gol di Pulisic a Conceição.

Un Milan distratto perde a Zagabria contro la Dinamo con un punteggio di 2-1, compromettendo così la sua possibilità di qualificarsi tra le prime otto della Champions League e dovendo affrontare i playoff. Nonostante la vittoria, la dinamo guidata da Fabio Cannavaro non riesce a rientrare tra le prime 24. Le reti sono state segnate da Baturina e dall’ex juventino Pjaca, mentre il Milan ha trovato il momentaneo pareggio con Pulisic, ma si è trovato in dieci uomini a causa dell’espulsione di Musah al 39′.

La partita è iniziata con la Dinamo che ha cercato subito di fare la partita, mentre il Milan ha mantenuto un atteggiamento difensivo. La squadra di casa è passata in vantaggio al 19′ grazie a un errore di Gabbia, che ha permesso a Baturina di segnare. Il Milan ha tentato di reagire, ma al 39′ ha subito un importante colpo con l’espulsione di Musah. Nella ripresa, il Milan ha pareggiato al 53′ con Pulisic, ma ha rischiato di subire il secondo gol.

Al 60′, Pjaca ha segnato il gol decisivo per la Dinamo, portando il punteggio a 2-1. Il Milan ha cercato di riagguantare il pareggio, ma l’arbitro ha annullato un possibile rigore per un fallo di Leao. Nonostante gli sforzi, il Milan non è riuscito a creare ulteriori occasioni e ha dovuto lasciare i tre punti alla Dinamo, confermando una serata negativa per i rossoneri.