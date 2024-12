“Non andrà in onda” Ballando con le Stelle sospeso: il motivo

Questa sera, il programma “Ballando con le Stelle” non andrà in onda su Rai 1, in quanto la programmazione è stata modificata per lasciare spazio alla Prima della Scala di Milano. Questo evento culturale di prestigio, che avrà luogo alle 21:00 e sarà trasmesso anch’esso su Rai 1, ha la precedenza sulla trasmissione di intrattenimento, come ha annunciato Milly Carlucci.

La conduzione della serata della Scala sarà affidata a Milly Carlucci, affiancata da Bruno Vespa e Serena Scorzoni. Questa decisione di abbandonare temporaneamente il talent show di ballo per ospitare un evento culturale di grande importanza ha suscitato curiosità tra il pubblico.

A causa di questa modifica, la semifinale di “Ballando con le Stelle” sarà rinviata. Nella puntata precedente, il cast aveva già subito cambiamenti significativi, come il ritiro di Nina Zilli per infortunio e l’ingresso di Samuel Peron al posto di Angelo Madonia, anch’egli infortunato. Le nuove coppie in gara includeranno Federica Pellegrini insieme a Pasquale La Rocca, Tommaso Marini con Sophia Berto e Federica Nargi con Luca Favilla. Tuttavia, ci saranno anche coppie favorite come Bianca Guaccero con Giovanni Pernice e Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti.

In vista della semifinale, si stanno preparando anche Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina, che hanno vinto lo spareggio della settimana scorsa, e Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli. Gli sfidanti si preparano a contendersi un posto nella finale, dove la competizione si fa sempre più intensa.

Per chi si chiede quando andrà in onda la prossima puntata di “Ballando con le Stelle,” si dovrà attendere fino a sabato prossimo, 14 dicembre, per assistere alla penultima puntata. Durante questa semifinale, verranno rivelate le coppie che accederanno alla finale, pronte a contendersi il titolo. Fabio Fognini sarà l’ospite speciale per la serata, aumentando l’interesse per l’evento. Il pubblico è in attesa di vivere momenti di emozione e intrattenimento nella prossima messa in onda del programma.