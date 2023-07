Non ama i gatti ma la sua reazione è eccezionale quando ne trova uno

La reazione incredibile di un ragazzo non amante dei gatti quando trova un cucciolo di poche settimane: i suoi video spopolano su TikTok.

Sono molte le persone che pur amando e rispettando gli animali non vorrebbero mai avere un cane o un gatto in casa. Nella maggior parte dei casi, quando queste persone si trovano per le più diversificate ragioni a condividere gli stessi spazi con un animale domestico se ne innamorano in pochissimo tempo, comprendendo che non potrebbero più vivere senza un amico a quattro zampe accanto a loro. Questa è esattamente la situazione di un ragazzo statunitense, di nome Caleb King Pen Fergus, che solo due settimane ha avuto un incontro fortuito che gli ha cambiato completamente la vita.

Trova un cucciolo e decide di adottarlo: i video del ragazzo che non sopportava i gatti

È lo stesso ragazzo ad aver raccontato la sua storia attraverso una serie di video condivisi su TikTok sul proprio profilo personale Caleb King Pen Fergus (all’account social @calebjferg).

Come li ha definiti lo stesso Caleb, i filmati condivisi su TikTok mostrano il viaggio da lui intrapreso per diventare un perfetto “papà gatto”. Nella didascalia posta a corredo del primo video condiviso sul web, Caleb scrive infatti: «How I became a cat daddy» (tradotto in italiano «Come sono diventato un papà gatto»). Come raccontato nel video, il giovane ha trovato per caso in strada un cucciolo di gatto di poche settimane di vita. Il micetto, un felino tigrato a pelo lungo con il musino e il manto di diverse tonalità di grigio (esemplare di gatto europeo, detto anche celtico dal pelo lungo o corto), si aggirava da solo, senza mamma, in mezzo a un parcheggio a pochi metri da una strada a scorrimento veloce. Preoccupato per l’incolumità del piccolo, il ragazzo ha aspettato alcuni minuti per vedere se la madre del cucciolo sarebbe tornata per poi iniziare a cercarla.

Dopo essersi assicurato che il piccolo fosse completamente solo, Caleb lo ha preso in braccio per portarlo a un rifugio per animali. In tutta la sua vita, il giovane non aveva mai voluto adottare un gatto, neanche accarezzarlo. Non essendo un grande amante dei felini, era convinto che mai avrebbe vissuto con un micio sotto lo stesso tetto. Non appena però ha preso con sé il cucciolo di gatto per portarlo al sicuro, tutte le sue convinzioni sono improvvisamente state smentite: il piccolo felino aveva conquistato il suo cuore.

Lungo il tragitto, Caleb ha cambiato infatti idea e anziché portare il micetto al rifugio, ha deciso di adottarlo. Ribattezzato con il nome di “Nala“, il gattino è stato portato dal veterinario che ha accertato le ottime condizioni di salute e lo ha vaccinato. Accogliere un gatto randagio in casa per chi non ha mai avuto un animale domestico può non essere semplice soprattutto all’inizio, ma Caleb si è mostrato sin da subito all’altezza del compito. Come è possibile vedere dai filmati condivisi su TikTok che stanno appassionando milioni di utenti del web, il viaggio intrapreso per diventare un ottimo «daddy cat» è andato benissimo: Nala si è affezionato al suo umano e si è abituato alla sua confortevole nuova vita in casa. Da quando si sono incontrati Caleb e Nala hanno trascorso momenti indimenticabili insieme: il micino ha trovato una famiglia e il ragazzo, un tempo non amante dei gatti, ha imparato la gioia e l’affetto che un felino domestico è in grado di donare al suo umano. (di Elisabetta Guglielmi)