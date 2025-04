Non accarezzare mai un cane quando è spaventato. Ecco perché

Non accarezzare mai un cane quando è spaventato è fondamentale per il suo benessere. Spesso, i proprietari cercano di tranquillizzare il loro animale accarezzandolo, ma questo comportamento può avere effetti controproducenti. Secondo gli esperti di comportamento canino, i cani non associano le emozioni a cause specifiche, pertanto accarezzarli durante momenti di paura non li aiuta a gestire la loro ansia. Infatti, può creare un’associazione tra la paura e il comfort temporaneo della carezza, senza affrontare l’origine del problema.

Juan Manuel Liquindoli, esperto nel campo, sottolinea che mentre i comportamenti possono essere rinforzati attraverso ricompense, le emozioni non possono essere gestite allo stesso modo. Per superare la paura, i cani devono essere gradualmente esposti alla fonte della loro ansia in un ambiente controllato, praticando una desensibilizzazione progressiva. In questo modo, il cane impara a ridurre la propria reazione emotiva nel tempo.

Inoltre, è importante che il proprietario mantenga la calma; solo in questo modo potrà trasmettere sicurezza al cane, che si sentirà protetto e meno ansioso. Tecniche come l’associazione positiva, che premia il cane per rimanere calmo di fronte a stimoli spaventosi, possono rivelarsi utili.

Situazioni come forti rumori o esperienze traumatiche possono scatenare paura nei cani. Tuttavia, accarezzarli in questi momenti non risolve il problema, ma allevia solo temporaneamente la loro ansia. Comprendere il comportamento del proprio cane e rispondere adeguatamente è essenziale per aiutarlo a superare la paura in modo efficace.