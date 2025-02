“Non abbiamo vietato il regolamento” Affari Tuoi, la fidanzata di Giovanni rompe il silenzio dopo le polemiche

Jessica Falvo ha risposto alle polemiche relative alla partecipazione del fidanzato Giovanni a “Affari Tuoi”. Ha chiarito che la loro relazione non viola il regolamento del programma, poiché non sono sposati e hanno partecipato separatamente. Giovanni, noto come Gianfranco tra gli amici, ha vinto 40.000 euro, ma la vittoria è stata messa in discussione per alcuni dettagli, come la discrepanza tra il nome usato nel programma e quello sui social.

Jessica ha spiegato che la partecipazione di Giovanni è stata casuale: entrambi hanno affrontato i casting come normali concorrenti, senza raccomandazioni. Jessica aveva fatto domanda per partecipare l’anno scorso e ha incoraggiato Giovanni a seguire le sue orme, sottolineando che il regolamento esclude solo le persone con legami di parentela con ex concorrenti o lavoratori RAI. La loro situazione non infrange queste regole.

Riguardo alla vincita, Jessica ha chiarito che i premi mostrati in TV non corrispondono sempre al valore reale. Le vincite subiscono una tassazione significativa, che può superare il 40%, e il valore dell’oro varia in base al mercato. Inoltre, la conversione dell’oro in euro è una scelta dei vincitori, quindi non si riceve necessariamente l’importo esatto mostrato.

Jessica e Giovanni intendono utilizzare parte del montepremi per sviluppare il loro studio di personal trainer, un progetto che rappresenta la loro passione. Attualmente si trovano in Messico, ma hanno chiarito che il viaggio era già programmato e non è legato alle recenti vincite.