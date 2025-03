Nomine Rai, Roberto Genovesi verso Rai Kids

Nel contesto delle imminenti nomine Rai, Roberto Genovesi sta per assumere il ruolo di direttore di Rai Kids. Attualmente direttore di Rai Libri, Genovesi subentrerà a Luca Milano, che andrà in pensione a marzo. La sua nomina verrà discussa in una delle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione, esclusa quella di giovedì.

Parallelamente, Marco Varvello, corrispondente Rai da Londra, si preparerà a lasciare il suo incarico a maggio. Nicoletta Manzione è la candidata più accreditata per sostituirlo, mentre Gennaro Sangiuliano potrebbe prendere il suo posto a Parigi. La successione di Genovesi alla direzione di Rai Libri non è ancora stata definita; il nuovo direttore sarà scelto in seguito dal Cda di RaiCom. È possibile che la posizione venga ricoperta provvisoriamente da un dirigente di RaiCom.

Questi cambiamenti fanno parte di un ampio rinnovamento della struttura Rai, destinato a influenzare sia la programmazione che la gestione delle varie divisioni. In attesa delle decisioni ufficiali, si segnala un clima di attesa e di speculazioni riguardo le nuove nomine che potrebbero segnare un cambio di rotta nell’approccio della rete nei confronti del pubblico. Le prossime riunioni del Cda saranno cruciali per delineare le future direzioni e strategie della Rai, aumentando l’interesse dei media e del pubblico verso queste scelte.