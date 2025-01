Nomine agli Oscar 2025 posticipate al 23 gennaio a causa degli incendi: molti membri dell’Academy risiedono a Los Angeles

Le nomination agli Oscar 2025 sono state rinviate di una settimana a causa di incendi incendi che hanno colpito Los Angeles. L’annuncio delle candidature avverrà il 23 gennaio, rispetto alla data inizialmente prevista del 17 gennaio, poi spostata al 19. Gli incendi hanno minacciato anche il Dolby Theatre e la Walk of Fame. La cerimonia degli Oscar si terrà il 2 marzo al Dolby Theatre. Le nomination saranno presentate in diretta televisiva, ma non ci saranno giornalisti tra il pubblico. In ogni categoria ci sono cinque film nominati, ad eccezione della categoria “Miglior Film”, che può includere da cinque a dieci film.

La decisione di rimandare le nomination è stata influenzata dal fatto che il 60% dei quasi 10.000 membri dell’Academy vive nelle aree colpite dagli incendi, e molti di loro hanno subito perdite significative. Bill Kramer, ceo dell’Academy, e Janet Yang, presidente, hanno dichiarato di essere tutti sconvolti dall’impatto degli incendi e dalle gravi perdite subite nella comunità. Hanno sottolineato l’importanza che l’Academy rappresenta come forza unificante nell’industria cinematografica, ribadendo l’impegno a rimanere uniti nonostante le difficoltà.

Il periodo di votazione per le nomination è stato prolungato fino al 17 gennaio, rispetto alla scadenza originaria del 12 gennaio. L’Academy ha giustificato questa estensione evidenziando la necessità di fornire più tempo ai membri a causa della situazione critica nella zona di Los Angeles. Anche altri eventi sono stati influenzati dagli incendi: il pranzo annuale per i candidati è stato cancellato, e i premi scientifici e tecnici, previsti per il 18 febbraio, sono stati rimandati a data da destinarsi. La Writers Guild of America ha posticipato l’annuncio dei propri candidati, precedentemente fissato per il 9 gennaio, mentre la cerimonia rimane programmata per il 15 febbraio. Anche i Critics Choice Awards sono stati spostati dal 12 al 26 gennaio, insieme ad altre produzioni.