Nomination e tension al Grande Fratello in diretta!

Questa settimana al Grande Fratello ci sono stati momenti intensi e colpi di scena. Durante le nomination, Benedetta ha nominato Grazia, sostenendo di non aver legato molto con lei. Ivana ha scelto Domenico, mentre quest’ultimo ha ricambiato la nomination per un suo commento. Grazia ha nominato Francesca e Simone, esprimendo dubbi nei loro confronti. La coppia madre-figlio ha invece nominato Matteo, ritenendo che abbia perso entusiasmo. Anche Flaminia ha puntato su Matteo, il quale ha quindi scelto di nominare Benedetta. Donatella ha nominato Flaminia, Mattia ha scelto Donatella, e Francesco ha sorpreso tutti nominando Benedetta. Omer ha puntato su Jonas, e Giulia su Rasha. I tre nominati di questa settimana sono Matteo, Benedetta e Rasha.

Nel momento dell’eliminazione, Simona Ventura ha annunciato che Bena è stato il concorrente eliminato della serata. Bena ha espresso gratitudine per l’esperienza e ha incoraggiato chi arriva da contesti popolari a credere in sé stessi.

In un altro momento emozionante, Ivana ha raccontato il suo percorso come donna trans, esprimendo la sua felicità per aver finalmente trovato l’amore e il supporto. Tony, suo marito, è entrato nella Casa per confermarle il suo affetto.

Simona Ventura ha poi affrontato i concorrenti sul finto buonismo e ha invitato tutti a esporsi di più. Jonas, intanto, ha scatenato polemiche per alcune affermazioni e ha mostrato interesse per diverse gieffine, generando tensioni e malumori tra i concorrenti.

Infine, Anita ha fatto ritorno nella Casa dopo un periodo difficile, condividendo il suo dolore per la recente perdita della madre.