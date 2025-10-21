16.7 C
Roma
martedì – 21 Ottobre 2025
Gossip

Nomination e tension al Grande Fratello in diretta!

Da stranotizie
Nomination e tension al Grande Fratello in diretta!

Questa settimana al Grande Fratello ci sono stati momenti intensi e colpi di scena. Durante le nomination, Benedetta ha nominato Grazia, sostenendo di non aver legato molto con lei. Ivana ha scelto Domenico, mentre quest’ultimo ha ricambiato la nomination per un suo commento. Grazia ha nominato Francesca e Simone, esprimendo dubbi nei loro confronti. La coppia madre-figlio ha invece nominato Matteo, ritenendo che abbia perso entusiasmo. Anche Flaminia ha puntato su Matteo, il quale ha quindi scelto di nominare Benedetta. Donatella ha nominato Flaminia, Mattia ha scelto Donatella, e Francesco ha sorpreso tutti nominando Benedetta. Omer ha puntato su Jonas, e Giulia su Rasha. I tre nominati di questa settimana sono Matteo, Benedetta e Rasha.

Nel momento dell’eliminazione, Simona Ventura ha annunciato che Bena è stato il concorrente eliminato della serata. Bena ha espresso gratitudine per l’esperienza e ha incoraggiato chi arriva da contesti popolari a credere in sé stessi.

In un altro momento emozionante, Ivana ha raccontato il suo percorso come donna trans, esprimendo la sua felicità per aver finalmente trovato l’amore e il supporto. Tony, suo marito, è entrato nella Casa per confermarle il suo affetto.

Simona Ventura ha poi affrontato i concorrenti sul finto buonismo e ha invitato tutti a esporsi di più. Jonas, intanto, ha scatenato polemiche per alcune affermazioni e ha mostrato interesse per diverse gieffine, generando tensioni e malumori tra i concorrenti.

Infine, Anita ha fatto ritorno nella Casa dopo un periodo difficile, condividendo il suo dolore per la recente perdita della madre.

Articolo precedente
Crisi della chimica in Italia: preoccupazioni a Ferrara
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.