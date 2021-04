Nomination Brit Awards 2021: tutte le candidature per i premi musicali più importanti del Regno Unito, con cerimonia in programma a maggio.

Messa alle spalle l’edizione 2021 dei Grammy, l’industria musicale guarda avanti. Sono state rese note le nomination per i Brit Awards 2021, i premi più importanti del mondo della musica britannico. Tra le principali candidature spicca una delle regine del pop inglese di questi anni, Dua Lipa, con tre nomination. Ma ben figurano anche emergenti come Arlo Parks e Celeste. Ecco tutte le candidature.

Brit Awards 2021: la cerimonia a maggio

Con la notizia delle nomination è stata anche annunciata la vincitrice della categoria Rising Star, la giovanissima Griff. Proprio quest’ultima sarà protagonista della cerimonia, in programma l’11 maggio alla O2 Arena.

Dua Lipa

Grande protagonista della serata sarà però proprio Dua Lipa, che si esibirà con alcuni dei suoi più grandi successi degli ultimi mesi. L’ennesima conferma per una star che sembra non avere più limiti.

Brit Awards 2021: le nomination

Male Solo Artist:

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

Female Solo Artist:

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

British Single:

Don’t Need Love di 220 Kid & Gracey

Rain di Aitch & AJ Tracey feat. Tae Keith

Physical di Dua Lipa

Watermelon Sugar di Harry Styles

Ain’t It Different di Headie One feat. AJ Tracey & Stormzy

Head & Heart di Joel Corry feat. Mnek

Lighter di Nathan Dawe feat. KSI

Secrets di Regard & Raye

Rover di Simba feat. DTG

Don’t Rush di Young T & Bugsey feat. Headie One

British Group:

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

Breakthrough Artist:

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

International Group:

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Haim

Run the Jewels

International Female Solo Artist:

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

International Male Solo Artist:

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weekend

Album of the Year:

Collapsed in Sunbeams di Arlo Parks

Not Your Muse di Celeste

Future Nostalgia di Dua Lipa

Big Conspiracy di J Hus

What’s Your Pleasure di Jessie Ware