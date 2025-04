Nomination David di Donatello 2025: Donne in Vantaggio nelle Candidature a Miglior Regia e Miglior Film

Le candidature per i Premi David di Donatello 2025 sono state annunciate, mettendo in luce il cinema italiano dell’ultimo anno. Per la prima volta, tre registe sono nominate sia nella categoria Miglior film sia Miglior regia: Valeria Golino con “L’arte della gioia”, Maura Delpero con “Vermiglio” e Francesca Comencini con “Il tempo che ci vuole”.

Le categorie principali includono Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Esordio alla Regia e altre come Miglior Sceneggiatura originale e non originale, con opere in corsa come “Berlinguer – La grande ambizione”, “Parthenope” e “Familia”. Nella sezione di Miglior Film troviamo titoli come “L’arte della gioia”, “Vermiglio” e “Il tempo che ci vuole”.

A contendersi il premio per Miglior Regia ci sono Andrea Segre, Francesca Comencini, Valeria Golino, Paolo Sorrentino e Maura Delpero. Nella categoria Miglior Esordio alla Regia, spiccano Edgardo Pistone, Margherita Vicario e Neri Marcorè.

Per quanto riguarda gli attori, nelle categorie Miglior Attrice e Attore Protagonista troviamo Barbara Ronchi, Elio Germano e Fabrizio Gifuni. Nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista emergono Geppi Cucciari e Valeria Bruni Tedeschi, mentre tra gli Attori Non Protagonisti ci sono nomi come Roberto Citran e Pierfrancesco Favino.

Le candidature includono anche categorie per sceneggiatura, musica, effetti visivi e documentari, con opere di autori riconosciuti in competizione. Infine, c’è il premio David Giovani, che mette in evidenza film adatti a un pubblico giovane, con pellicole come “Familia” e “Il tempo che ci vuole”.