Nomination al GF: chi sfida il televoto questa settimana?

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, i riflettori sono stati puntati sulle nomination, con alcuni concorrenti che hanno espresso le proprie scelte. Gli immuni di questa settimana sono Ivana, Rasha, Omer, Anita e Flaminia. Grazia ha nominato nuovamente Francesca e Simone, mentre Mattia ha ricambiato la nomination a Giulia. Benedetta ha sorpreso tutti nominando Grazia, rivelando che tra loro non è stata chiarita una discussione.

Jonas ha votato Giulia, accusandola di non dialogare; la concorrente ha risposto piccata definendolo “falso”. Francesca e Simone hanno ricambiato la nomination a Grazia, aggiungendo che lei tende a cercare protagonismo. Donatella ha nominato Jonas, dopo che lui l’aveva etichettata come inutile. Giulia ha votato Francesca e Simone, mentre Domenico ha fatto la stessa scelta per i conflitti avuti con Grazia.

Anche gli immuni hanno espresso le loro preferenze: Ivana ha nominato Domenico, Anita ha scelto Francesca e Simone per questioni con Valentina, Flaminia ha nominato Domenico per incoerenza, Omer ha dato la sua nomination a Francesca e Simone, e Rasha ha nominato Francesca, evidenziando la loro incoerenza. I nominati della serata sono quindi Grazia, Francesca, Simone, Domenico e Giulia.

Nel frattempo, Valentina ha lanciato un ultimatum a Domenico, chiedendogli di allontanarsi da Benedetta, mentre la tensione tra lei, Rasha e Anita cresce. Il momento clou della serata è stato l’eliminazione di Francesco, conosciuto come King Rana.

