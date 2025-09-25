Nomina scrutatori elettorali a Bari per le elezioni regionali

In vista delle prossime elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione Puglia, la Commissione Elettorale del Comune di Bari procederà alla nomina degli scrutatori per i seggi elettorali. La nomina avverrà tramite estrazione da un apposito elenco di scrutatori.

Fino all’80% degli scrutatori sarà selezionato tra coloro che, iscritti nell’albo, hanno comunicato la propria disponibilità. In questa comunicazione, i candidati potranno dichiarare di essere disoccupati o appartenenti alle categorie protette, qualifiche che offriranno un privilegio nella selezione. Il restante 20% sarà estratto da un elenco generale, senza necessità di comunicazione di disponibilità. Non potranno essere inclusi nel sorteggio coloro che hanno compiuto 75 anni alla data delle elezioni.

Gli elettori già iscritti all’albo possono inviare la loro disponibilità entro il 20 ottobre. È necessario scaricare il modulo dedicato, compilarlo, firmarlo e inviarlo via email, allegando anche un documento d’identità.

È importante che tutti i dati siano scritti in modo leggibile e che vengano compilati i campi obbligatori. Le dichiarazioni non conformi, come quelle inviate da chi non è iscritto all’albo o incomplete, non saranno accettate. In caso di errori, è possibile inviare una nuova email che annulli la precedente.

La Commissione Elettorale valuterà le dichiarazioni per la nomina effettiva, che sarà poi comunicata presso la residenza. Le operazioni di voto si svolgeranno nel fine settimana designato, con scrutinio che seguirà a conclusione delle votazioni.

Sono esclusi dalla funzione di scrutatore i dipendenti di diverse agenzie governative, le Forze armate in servizio, i medici provinciali e i candidati stessi. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici comunali entro il termine stabilito.