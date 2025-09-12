22.5 C
Nomina scrutatori a Catanzaro per le elezioni regionali

Da StraNotizie
Nomina scrutatori a Catanzaro per le elezioni regionali

Il Comune di Catanzaro ha concluso la nomina degli scrutatori per le prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. La Commissione elettorale ha scelto un totale di 380 scrutatori effettivi e 50 supplenti. Gli elenchi, disponibili sul sito ufficiale del Comune, sono stati redatti sotto la supervisione dell’Assessore Luisa Lacava.

La Commissione era composta dall’Assessore Lacava e dai consiglieri comunali Antonio Barberio, Igea Caviano e Alessandra Lobello, insieme alla segretaria generale Vincenzina Sica. Il Comune ha ricordato che l’incarico di scrutatore è un obbligo di legge. In caso di impossibilità a svolgere il ruolo, la rinuncia deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio Elettorale entro 48 ore dalla notifica della nomina, altrimenti saranno applicate sanzioni.

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

