Nomina scrutatori a Catanzaro per le elezioni regionali

Il Comune di Catanzaro ha concluso la nomina degli scrutatori per le prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. La Commissione elettorale ha scelto un totale di 380 scrutatori effettivi e 50 supplenti. Gli elenchi, disponibili sul sito ufficiale del Comune, sono stati redatti sotto la supervisione dell’Assessore Luisa Lacava.

La Commissione era composta dall’Assessore Lacava e dai consiglieri comunali Antonio Barberio, Igea Caviano e Alessandra Lobello, insieme alla segretaria generale Vincenzina Sica. Il Comune ha ricordato che l’incarico di scrutatore è un obbligo di legge. In caso di impossibilità a svolgere il ruolo, la rinuncia deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio Elettorale entro 48 ore dalla notifica della nomina, altrimenti saranno applicate sanzioni.