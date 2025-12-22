Nomina di Maria Modaffari nel Comitato Economico Sociale Europeo

Maria Modaffari, Presidente Nazionale della Confederazione Nazionale Esercenti – Federimprese Europa, è stata nominata membro del Comitato Economico e Sociale Europeo. La nomina rappresenta un importante riconoscimento istituzionale per il ruolo svolto dalla CNE nella promozione della partecipazione delle organizzazioni economiche e sociali italiane ai processi decisionali dell’Unione Europea.

Il Comitato Economico e Sociale Europeo è un organo consultivo dell’UE che rappresenta la società civile organizzata, con membri provenienti da datori di lavoro, sindacati, associazioni professionali e di categoria. Il CESE fornisce pareri qualificati su proposte legislative e politiche europee, garantendo che le istanze dei cittadini, delle imprese e dei territori siano integrate nel processo legislativo comunitario.

Con questa nomina, la CNE rafforza il proprio ruolo negli organismi europei, offrendo un contributo diretto all’elaborazione di politiche pubbliche. Maria Modaffari prenderà parte attivamente alle attività del CESE, intervenendo su temi fondamentali come politiche industriali, mercato del lavoro, transizione digitale e sostenibilità ambientale. Al fianco di Modaffari, è stato nominato Giuseppe Virgili, in qualità di delegato e supporto tecnico-operativo, che garantirà continuità operativa e approfondimento tecnico nei gruppi di lavoro del Comitato.

Maria Modaffari ha dichiarato che questa nomina rappresenta un’opportunità per rafforzare la collaborazione tra istituzioni nazionali e europee, sottolineando l’importanza di rappresentare le istanze delle imprese italiane con rigore, attenzione all’impatto sociale e alla digitalizzazione. Giuseppe Virgili ha espresso l’impegno a trasformare l’esperienza istituzionale della CNE in contributi concreti per l’Europa.

La designazione di Modaffari e Virgili segna un passo decisivo nella strategia di internazionalizzazione e rafforzamento istituzionale della Confederazione Nazionale Esercenti – Federimprese Europa, che consolida così il proprio posizionamento come interlocutore qualificato nelle politiche europee per le PMI e i settori produttivi italiani.