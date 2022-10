nome, storia, prezzo e tutti i segreti di questa razza

Conosci tutte le curiosità sul Kuvasz? Cosa avresti voluto sempre sapere sui cani di questa razza dalle origini alle info utili.

Che cosa sappiamo su questo cane pastore ungherese, spesso confuso col cugino Komondor oppure con il simile Pastore Maremmano? In realtà, essendo così poco diffuso dalle nostre parti, non è facile raccogliere informazioni e curiosità sul Kuvasz; tuttavia ecco alcune notizie sulla sua storia, le sue origini e anche qualche ‘dritta’ utile a chi vorrebbe adottarne uno.

Curiosità sul Kuvasz: il suo nome

L’etimologia del nome di questa razza ha origini molto antiche e una storia anche moto affascinante: dal turco ‘Kvas’ infatti questa parola significa ‘custode della sicurezza’. E pare proprio che questo cane incarni perfettamente il guardiano della casa e della sua famiglia, pronto a sacrificare la sua stessa vita pur di proteggere quella delle persone che ama.

Non a caso questa razza è da sempre scelta nel suo luogo d’origine per il suo coraggio, la sua determinazione ma anche per lo spirito di abnegazione col quale è pronto ad immolarsi per i suoi. Tuttora è spesso impiegato nelle forze della Protezione Civile.

Curiosità sul Kuvasz: storia e origini

Fin dal principio pareva che la sua ‘unica’ vocazione fosse quella del cane da pastore, per proteggere cioè i greggi da eventuali altri animali e malintenzionati. Ma col tempo il Kuvasz ha dimostrato le sue doti nella caccia e come guardiano anche della casa. Per il suo riconoscimento ufficiale però bisognerà aspettare il 1954, sebbene da alcune testimonianze pare fosse presente sul territorio ungherese già dal XV secolo.

Secondo alcuni arrivarono in Ungheria coi primi nomadi asiatici, mentre altri sostengono che siano stati portati attraverso il bacino dei Carpazi col gruppo di pastori nomadi dei Koumans. In ogni caso pare fosse proprio addestrato come cane da caccia preferito dal Re!

Curiosità sul Kuvasz: prezzo e altre info utili

Purtroppo come per altre razze ben poco conosciute da noi in Italia, non è assolutamente possibile stabilire un prezzo certo per i cuccioli di questa razza, poiché non ve ne sono a sufficienza per poterne fare una stima.

Tanto è vero che sul nostro territorio non sono presenti allevamenti specifici per la razza Kuvasz, che spesso viene ‘confusa’ con esemplari molto simili, come il Komondor e il Pastore maremmano. In ogni caso prima di adottare un Kuvasz è opportuno valutare alcuni fattori fondamentali, come la possibilità di uno spazio all’aperto e un clima non troppo caldo e afoso, che non sopporterebbe.