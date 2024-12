Nome, razza, storia e curiosità

Il gatto di Argus Gazza, il custode della Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, si chiama Mrs Purr, in inglese Mrs Norris. Argus Gazza è un magonò, ovvero un non mago, e dal 1973 svolge il ruolo di custode a Hogwarts. Con la sua gatta, Gazza è impegnato a perlustrare i corridoi del castello, con il compito di mantenere l’ordine e scoprire gli studenti che infrangono le regole. Non possedendo poteri magici, Gazza nutre invidia nei confronti degli studenti e ama tormentare chi si discosta dalle norme scolastiche. La presenza di Mrs Purr accresce il suo potere intimidatorio, poiché la gatta lo aiuta nel compito di sorveglianza e riesce a captare ogni infrazione.

Mrs Purr, una gatta dal manto grigio e scheletrico, non è solo un animale di compagnia; infatti, è in grado di comunicare con Gazza e riferirgli tutto ciò che osserva, persino rilevando presenze invisibili come quella di Harry Potter sotto il Mantello dell’Invisibilità. In “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, Gazza e Mrs Purr sono descritti insieme, evidenziando il legame tra i due e il modo in cui la gatta pattuglia i corridoi in cerca di studenti indisciplinati.

Una curiosità sul personaggio di Mrs Purr è che il suo nome deriva da Mrs Norris, un personaggio di Jane Austen, e fa riferimento al suo comportamento attento e vigile. Nel 1992, Mrs Purr subì il destino di essere pietrificata dal Basilisco di Salazar Serpeverde, ma fu successivamente salvata grazie a una Mandragola. Gli studenti di Hogwarts disprezzano generalmente Mrs Purr, ma i membri dello staff della scuola apprezzano il suo impegno. Anche Rubeus Hagrid, noto per la sua allergia ai gatti, non la sopporta.

La gatta è di razza Maine Coon, una specie apprezzata per la sua grandezza e il suo carattere affettuoso. Questa razza è originaria degli Stati Uniti e si distingue per il corpo muscoloso, le grandi orecchie e la lunga e folta coda. Il Maine Coon è noto per il suo pelo resistente all’acqua e la sua adattabilità, rendendolo un compagno ideale per chi cerca un animale affettuoso e leale.