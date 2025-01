Nome, razza, curiosità e foto

Il cane de “La Storia Infinita” si chiama Falkor (Fuchur nell’originale) ed è un drago della fortuna, non un vero cane. Il film, uscito nel 1984 e diretto da Wolfgang Petersen, è tratto dall’omonimo romanzo di Michael Ende, il quale presenta diverse differenze rispetto alla pellicola. Con un budget di 25 milioni di dollari, “La Storia Infinita” è stato il film di produzione tedesca più costoso dell’epoca e ha avuto un notevole successo, portando a due seguiti: “La Storia Infinita 2” (1990) e “La Storia Infinita 3” (1994). Falkor è un personaggio centrale che salva Atreiu dalla palude della tristezza e diventa il suo compagno di avventure.

La realizzazione di Falkor è affascinante: oggi sarebbe probabilmente creato con la CGI, ma negli anni ’80 fu costruito in animatronic. Fu progettato attraverso la creazione di due modelli distinti, e il Falkor che vediamo nel film è lungo 13 metri, costruito con un telaio in acciaio di aerei dismessi; la testa pesa circa 90 chili. Michael Ende, autore del romanzo, non era del tutto soddisfatto dell’aspetto finale di Falkor, ritenendo che somigliasse troppo a un cane. Nel film, infatti, Falkor ha tratti sia di un Golden Retriever che di un drago.

Falkor è uno dei personaggi più amati della pellicola, e il suo design si distingue per il muso allungato e il pelo bianco morbido. Nonostante non possieda ali, Falkor riesce a volare grazie a poteri magici, simboleggiando libertà e speranza. Una delle scene più iconiche è quella in cui Bastian vola sul dorso di Falkor, realizzata con blue screen e un simulatore di volo, che evoca un senso di magia e avventura. La voce di Falkor, calda e profonda, esprime saggezza e ottimismo, supportando Atreiu e Bastian nei momenti difficili.

Simbolicamente, Falkor rappresenta la fortuna e la fede nei sogni, sottolineando l’importanza di non arrendersi mai. La sua presenza in “La Storia Infinita” lo ha reso un emblema di gentilezza e positività nel cinema e nella cultura popolare.