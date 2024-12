Nome, razza, caratteristiche e curiosità

Il cane del film “Coco” si chiama Dante, ed è un xoloitzcuintle, una razza messicana nota come “cane nudo messicano”. “Coco”, diretto da Lee Unkrich e prodotto da Pixar e Walt Disney nel 2017, racconta la storia di Miguel, un giovane che si ritrova nel mondo dei defunti durante la celebrazione del Día de los Muertos. In questo nuovo mondo, Miguel cerca di incontrare il suo trisavolo musicista per ottenere aiuto nel perseguire la sua passione per la musica.

Nel mondo dei vivi, Dante appare come un normale cane, ma nel regno dei morti si trasforma in un alebrije, una guida spirituale che affianca Miguel nel suo viaggio. Esteticamente, Dante ha un aspetto peculiare: è magro, quasi privo di pelo, con una pelle marrone rugosa, lunghe zampe e orecchie disordinate. Durante la sua avventura, quando riesce a salvare Miguel e Héctor dall’esilio, la sua pelle diventa multicolore e i suoi occhi assumono colori vivaci.

Dante è un cane molto affezionato e sensibile, con una predisposizione a percepire gli spiriti, rendendolo l’unica creatura vivente nel Mondo dei Morti. Questa razza, lo xoloitzcuintle, è famosa nelle leggende azteche, dove si credeva che fosse necessario avere uno di questi cani per affrontare il viaggio nell’aldilà. Un dettaglio caratteristico di Dante è la sua lingua, che pende dal lato della bocca, un tratto tipico della razza che tende a perdere i denti.

Inoltre, il nome “Dante” potrebbe essere ispirato al poeta italiano Dante Alighieri, noto per la sua opera “Divina Commedia”, che parla del viaggio attraverso i regni dell’aldilà. Durante il film, ci sono anche richiami sonori familiari, come il piagnucolio di Dante che ricorda il suono di altri cani dei film Pixar.

Lo xoloitzcuintle è un cane di taglia variabile, con una pelle liscia e resistente, generalmente scura o grigia. Ha un temperamento leale e tranquillo, e richiede una socializzazione adeguata per crescere sereno e affettuoso. Pur essendo generalmente sani, necessitano di cure particolari per la loro pelle sensibile e sono considerati simboli di protezione spirituale nella cultura azteca.