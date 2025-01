Nome e Decorazioni per un Maschietto

Tra Acqua Moses e Rosa Vespa è scoppiata una lite riguardo al sesso della neonata rapita a Cosenza. Il marito si è lamentato dopo aver scoperto che la moglie aveva sequestrato la bambina invece di annunciare un maschietto, come avevano precedentemente affermato. La coppia è stata ripresa dalle telecamere della clinica Sacro Cuore mentre discuteva immediatamente dopo il rapimento.

La rapina è avvenuta il 21 gennaio, quando la donna, travestita da infermiera, ha sottratto la neonata dalle braccia della nonna. Fingendo di portarla dal pediatra, è fuggita con il bambino. La polizia ha successivamente rintracciato la coppia a casa, dove stavano festeggiando l’arrivo della “presunta” figlia, vestita come un maschietto. I due avevano simulato una gravidanza per nove mesi, ingannando amici e familiari.

Rosa Vespa aveva persino annunciato su Facebook la nascita del loro “miracolo”, ribattezzato Ansel, ricevendo però insulti e minacce nei commenti dopo la diffusione della notizia del rapimento. Il commissario di polizia Claudio Sole ha sottolineato che, quando sono entrati in casa, hanno trovato decorazioni per la nascita di un maschio e hanno scoperto che la coppia potrebbe aver realmente inteso rapire un bambino, data la presenza di informazioni su una torta con un nastro rosa, mai ordinata.

Le immagini di videosorveglianza mostrano la coppia in discussione concitata durante i tentativi di mettere la bambina nell’ovetto per neonati prima di fuggire. Questo suggella una vicenda sconvolgente e complessa, in cui la realtà ha oltrepassato la finzione.