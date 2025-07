Nomadi in concerto: emozioni e impegno a Rosolina Mare

Il Rosolina Beach Festival ha vissuto una serata memorabile il 19 luglio, grazie all’esibizione dei Nomadi, storica band italiana. Fondata nel 1963 da Beppe Carletti e dall’indimenticabile Augusto Daolio, la band ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di coinvolgere e ispirare il pubblico.

Dopo un caloroso saluto di Carletti, che ha sottolineato l’importanza della musica come strumento di resistenza e memoria, i fan provenienti da diverse regioni, tra cui Liguria e Toscana, hanno affollato l’arena, portando bandiere e striscioni in un clima di affetto reciproco. Con una carriera brillante alle spalle, che comprende oltre 15 milioni di dischi venduti e 82 album, i Nomadi rimangono un gruppo di riferimento nonostante la loro assenza dai grandi circuiti televisivi.

Yuri Cilloni, voce del gruppo dal 2017, ha ribadito il loro impegno sociale, definendo i Nomadi “la voce di chi non ha voce”. La serata ha avuto come filo conduttore temi come pace e giustizia, iniziando con un omaggio a Paolo Borsellino. I brani iconici, come “Dio è morto” e “Gli aironi neri”, hanno risuonato come potenti inni di speranza e riflessione.

Insieme a Carletti, la band – composta da musicisti di lunga data come il chitarrista Cico Falzone e il bassista Massimo Vecchi, affiancati dal batterista Domenico Ingaggiato e dal violinista Sergio Reggioli – ha interpretato i classici con una freschezza unica. Accanto al concerto, è stata allestita una presenza di Amnesty International e il ricordo dell’Associazione Augusto per la Vita, che sostiene la ricerca sul cancro.

La serata si è conclusa con “Io vagabondo”, che ha unito generazioni in un abbraccio musicale collettivo, confermando ancora una volta la sinergia tra i Nomadi e il loro affezionato pubblico.