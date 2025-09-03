23.9 C
Roma
mercoledì – 3 Settembre 2025
Musica

Nomadi e Musica: La Storia in Concerto a Salsomaggiore

Da StraNotizie
Nomadi e Musica: La Storia in Concerto a Salsomaggiore

Mercoledì 3 settembre, Salsomaggiore ospiterà “Musicanti”, lo spettacolo finale della rassegna Ritmo d’Estate, un evento che celebra la storia dei Nomadi, il gruppo di maggiore successo della musica italiana. Piazza Libertà si trasformerà in un palcoscenico dove Beppe Carletti, fondatore della band, e Yuri Cilloni, attuale voce, saranno accompagnati da Marco Caronna. L’evento sarà un concerto parlato e un talk cantato, che porterà il pubblico a esplorare la genesi di brani iconici come “Dio è morto”, “Auschwitz”, “Noi non ci saremo” e “Io vagabondo”, includendo anche collaborazioni con artisti come Francesco Guccini e Luciano Ligabue.

Lo spettacolo non si limiterà a presentare la musica, ma racconterà anche la vita dei Nomadi, caratterizzata da incontri e rinascite. Ogni anno, il gruppo continua a esibirsi in numerosi concerti, mantenendo viva la propria eredità musicale.

Il sindaco Luca Musile Tanzi ha definito la rassegna Ritmo d’Estate un grande successo, capace di offrirci eventi di qualità. Ha sottolineato che lo spettacolo conclusivo sarà un’opportunità per rivivere un momento significativo della storia musicale italiana. L’assessore Daniela Isetti ha aggiunto che negli ultimi anni il format ha dimostrato la sua efficacia e ha creato un legame forte tra cittadini e turisti. Ha ringraziato Marco Caronna per la sua creatività nell’organizzazione degli eventi e gli uffici comunali per il loro lavoro.

Con “Musicanti”, Salsomaggiore prosegue il suo impegno culturale, aprendo a prospettive future e nuove edizioni della rassegna.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Incontri gratuiti per animali a Mancini, supporto e ascolto
Articolo successivo
Chirurgia Robotica a Modena: Innovazione e Formazione Eccellente
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.