Nolan Gould ha vestito i panni di Luke Dunphy in Modern Family per 11 anni e ora – fotografato per People – ha mostrato il proprio cambiamento fisico.

Archiviata l’esperienza in Modern Family, Nolan Gould ha da poco compiuto 22 anni e durante i mesi passati in lockdown ha deciso di cambiare il proprio fisico seguendo un allenamento costante di un’ora e mezzo al giorno.

“Durante il lockdown ho lavorato tutti i giorni, per un’ora e mezza al giorno, col mio personal trainer. Abbiamo lavorato a distanza, in completa sicurezza. E’ stato bello passare da disoccupato la quarantena, ma finalmente avevo un motivo per alzarmi la mattina motivato ed energico. È stato molto salutare e positivo”.

Nolan è poi entrato nel dettaglio:

“Il mio allenamento è diviso in due: per un’ora faccio pesi, per mezzora cardio e corsa. Mi sono poi sottoposto ad una dieta mirata che consiste nel mangiare molte proteine e verdure. Sto lontanissimo dalle bevande zuccherate”.

Ora che è fisicamente allenato, l’attore è tornato a praticare anche il parkour, pratica che faceva da ragazzino.

Nolan Gould di Modern Family mostra il suo cambiamento fisico

Ecco le foto:

Nolan Gould, I’m open 24/7. pic.twitter.com/BnVQZJE3PP — The Hairy Horan (@thehairyhoran) February 17, 2021