Nokia Streaming Stick 800, Android TV (Chromecast, HDMI, H.264, HEVC H.265, Netflix, Prime Video, Disney+), Schwarz

Descrizione Prodotto

Streaming Stick 800

1 Google Play Apps 2 Telecomando Bluetooth 3 Chromecast integrato 4 Giochi per Android TV

Dettagli del prodotto

Applicazioni di streaming: Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e altro ancora (i costi di abbonamento non sono inclusi). Google Play: I vostri giochi preferiti e altre app su Google Play Chromecast integrato: Streaming di contenuti dallo smartphone allo schermo del televisore Risoluzione video: Full HD (1920×1080) Decodifica audio: Mono, Stereo Sistema operativo Android 10 Chipset: Amlogic S805X2 CPU: 15k DMIPS GPU: ARM Mali-G31 MP2 SDRAM: DDR3: 1 GB Flash: eMMC: 8 GB Alimentazione: AC 100 – 240 V AC ~ 50/60 Hz Consumo di energia: max. 5 W Consumo di energia (standby): 0,5 W Produttore StreamView

Netflix, YouTube e molto altro: guarda in streaming i tuoi film e le tue serie preferite su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Zattoo, simpliTV, Apple TV o qualsiasi altra app di streaming preferita e goditi un intrattenimento senza limiti.

Google Play: Google Play porta le tue app e i tuoi giochi preferiti sulla tua TV. Guarda, gioca e fai quello che vuoi, quando e dove vuoi.

Chromecast integrato: per trasmettere facilmente video, sport, musica e molto altro dal tuo smartphone alla TV.

Bluetooth: collega il tuo controller di gioco Bluetooth o qualsiasi altro dispositivo Bluetooth per vivere l’intrattenimento a 360 gradi.

Sempre in controllo: telecomando Bluetooth ergonomico con controllo vocale e pulsanti retroilluminati. I tuoi contenuti preferiti su Netflix, YouTube, Amazon Prime e Disney+ sono a portata di mano.

49,50 €