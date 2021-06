Quanto sono vecchie le tech companies europee? Da quanti anni esistono alcune delle più importanti aziende della Ue? Il grafico svela non poche sorprese perché Nokia ed Ericsson dimostrano di avere il triplo degli anni delle aziende terze e quarte classificate (Capgemini e SAP). E addirittura un’età 10 volte superiore a quella delle altre aziende in classifica.

Nokia infatti ha 155 anni ed Ericsson 145, un primato quasi insolito per una tech companies. E la loro nascita affonda le radici nella leggenda, basti dire che il nome Nokia è stato ispirato dal fiume Nokianvirta, lungo il quale, nel 1865 l’ingegnere minerario Knut Fredrik Idestam aprì una fabbrica di cellulosa, vicino Tampere, in Finlandia. O che la Ericsson fu fondata nel 1876 nel centro di Stoccolma come negozio di riparazione di telegrafi da Lars Magnus Ericsson, un trentenne che ha già lavorato in una azienda di apparecchiature telegrafiche per l’agenzia governativa svedese Telegrafverket.

Oggi la Nokia Corporation è una multinazionale costituita da due divisioni: Nokia Technologies, che si occupa di ricerca e sviluppo per nuove tecnologie, prodotti consumer e licenze di brand e brevetti e Nokia Networks, che rappresenta il “core business” dell’azienda e si occupa di software e servizi per infrastrutture di rete. E fattura 24 miliardi con 100 mila dipendenti.

Dimensioni colossali anche per Ericsson che opera in 180 paesi nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT a operatori di telecomunicazioni, pubblica amministrazione e altre industrie. E che per dimensioni e fatturato (100 mila dipendenti e 20,8 miliardi di fatturato), è molto simile alla Nokia.