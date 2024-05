Nokia 70 Pollici (177 cm) QLED 4K UHD LED Televisori – Smart Android TV (DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+) – QN70GV315ISW – 2023

885,85 €

Descrizione Prodotto

Nokia Smart TV

1 Google Play-Apps 2 Dolby Vision 3 4K Ultra HD 4 Grande suono

1 Chromecast incorporato 2 Android TV Games 3 Telecomando Bluetooth 4 Android TV Games

Pile ‏ : ‎ 2 AAA pile necessarie. (incluse)

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 11 x 190 x 170 cm; 34 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 febbraio 2023

Produttore ‏ : ‎ StreamView GmbH

ASIN ‏ : ‎ B0BVBNVCKH

Numero modello articolo ‏ : ‎ QN70GV315ISW

Sistema operativo: Android TVTM con oltre 7.000 applicazioni per lo streaming, la musica, i giochi e altro ancora

Servizi di streaming supportati*: Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e molti altri

Controllo vocale dell’Assistente Google: basta un semplice comando vocale e l’assistente intelligente riproduce i tuoi video preferiti su YouTube, ti fa vedere gli ultimi blockbuster in streaming o trova informazioni on-line, dal meteo alle notizie, su Google

Collegamenti intelligenti: come lo slot CI per l’accesso alla Pay TV, SatCR per collegare fino a 8 ricevitori a un LNB SatCR e altro ancora

Chromecast integrato: per trasmettere facilmente contenuti da uno smartphone alla tua TV. Telecomando: telecomando Bluetooth ergonomico con controllo vocale e pulsanti retroilluminati