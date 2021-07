Noisefeed Injuries annuncia di aver siglato un accordo secondo il quale Gianluca Galliani entra nel capitale sociale e nel Consiglio di Amministrazione per sviluppare il business sul mercato nazionale e internazionale. Noisefeed è una piattaforma di big data, punto di riferimento nel calcio professionistico, che contiene il più grande database tematico di tutti gli infortuni dei calciatori professionisti.

La startup si pone come strumento di supporto sia per le scelte di acquisti o vendite sul mercato, sia come aiuto allo sviluppo della carriera dell’atleta, grazie allo studio dell’integrità fisica e alla conoscenza del suo storico infortuni. È rivolta a proprietari dei club, direttori sportivi, dipartimenti di scouting, staff medici e atletici, federazioni, istituzioni ed agenzie di intermediazione per ottimizzare i criteri di analisi, valutazione e scelta. Ha sede a Chiavari, presso l’incubatore Wylab della famiglia Gozzi, e dà lavoro a più di 22 persone. Alcuni dei suoi clienti sono importanti club e federazioni in Italia, Europa e America, tra cui Everton FC, SL Benfica, AC Milan, Leeds United a la Federazione Messicana.

Analisi

Nicolò Cavallo, Presidente e Amministratore Delegato di Noisefeed commenta: “Da sempre abbiamo lavorato per creare un prodotto unico e affidabile per supportare gli investimenti dei nostri clienti. La condivisione degli stessi valori ci porta oggi ad unirci per disegnare il nostro futuro con Gianluca che vanta una storia di successi imprenditoriali – sostiene Nicolò Cavallo – siamo certi che con il suo inserimento nell’attività aziendale supporterà la crescita e lo sviluppo del prodotto su tutti i mercati, aiutandoci a consolidare il business.”

“Questo passaggio – conclude Cavallo – consentirà di investire in primis nel potenziamento tecnologico del prodotto Injuries, [e poi] in risorse qualificate per supportare lo sviluppo commerciale sui mercati esteri”.

Gianluca Galliani è un imprenditore che opera nel mondo dell’intrattenimento e della tecnologia da oltre 20 anni. CEO & Co-Founder di Seven Music Entertainment dal 2001 per oltre 16 anni è stato editore di Rock TV e Hip Hop TV in esclusiva per Sky Italia. Dall’età di 9 anni ha potuto vivere al fianco di suo padre Adriano Galliani, ex dirigente sportivo con 29 trofei vinti tra cui 5 Champions League con l’AC Milan, diventando nel tempo suo consigliere. Galliani commenta così il suo ingresso in Noisefeed: “Nel mio percorso imprenditoriale ho sempre cercato di coniugare la mia grande attrazione verso la tecnologia con le mie grandi passioni personali. Ringrazio Nicolò e tutti i soci di Noisefeed per avermi dato la possibilità di continuare il mio percorso nel mondo del digital coniugandolo con la mia passione più grande: il calcio. […] Ho avuto il dono di poter vivere il calcio ai massimi livelli e ho potuto sperimentare quanto gli infortuni influiscano in maniera importante nei risultati sportivi e quindi anche economici dei club. Considero Noisefeed Injuries uno strumento straordinario e sono convinto che sarà adottato da tutti i club professionistici e dalle federazioni mondiali”.