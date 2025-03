NoiPa annuncia incrementi salariali per i dipendenti pubblici a marzo: chi beneficerà del bonus

NoiPa, la società del ministero dell’Economia incaricata delle buste paga per i dipendenti pubblici, ha comunicato i dati relativi agli stipendi di marzo. Per gli statali, sta per arrivare una busta paga extra contenente arretrati, inclusi aumenti medi di 165 euro lordi. Tuttavia, il taglio del cuneo fiscale, previsto per i dipendenti con un reddito fino a 40mila euro, non è stato applicato nelle buste paga di gennaio, febbraio e marzo, comportando un’assenza di circa cento euro. Questo ha generato lamentele tra i lavoratori, poiché la cifra mostrata da NoiPa non riflette gli aumenti attesi.

Per compensare la differenza, ai dipendenti delle Funzioni centrali verrà emessa una seconda busta paga a marzo, contenente arretrati per circa 1.000 euro per dipendente, comprendenti il rinnovo contrattuale e un incremento dell’indennità di amministrazione di circa 50 euro al mese. Gli adeguamenti salariali relativi al cuneo fiscale, invece, saranno inclusi nel cedolino di aprile, ma non ci sono certezze sulla tempistica. I sindacati hanno criticato NoiPa per le inefficienze nella gestione dei salari, esprimendo preoccupazione che i ritardi possano influire negativamente sui diritti dei dipendenti, specialmente per coloro che non hanno firmato il contratto. Il rinnovo del contratto collettivo nazionale per le Funzioni centrali per il triennio 2022-2024, sottoscritto, prevede un incremento medio di 165 euro mensili lordi.