Noi Moderati annunciano sorpresa elettorale nelle Marche

Da StraNotizie
Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha affermato che il partito potrebbe sorprendere alle prossime elezioni, prevedendo una possibile crescita e sottolineando che esiste spazio per aumentare i consensi tra il 3 e l’8%. Durante un evento tenutosi al club Vela di Civitanova, che ha registrato una partecipazione notevole di quasi 500 persone, Lupi ha espresso la necessità di una politica più seria e responsabile, rimarcando che i partiti non devono essere considerati come mezzi da utilizzare e abbandonare a seconda dell’esito.

L’incontro ha visto la presenza di figure di spicco come l’ex ministro Maria Stella Gelmini e diversi candidati. È stato un momento per discutere temi rilevanti per il partito, fra cui lavoro e famiglia, oltre a manifestare riconoscenza per il supporto ricevuto dal gruppo marchigiano. Lupi ha anche citato l’azienda Nuova Simonelli come esempio di eccellenza imprenditoriale, suggerendo che il centrodestra deve imparare dall’impegno di chi parte da zero per raggiungere risultati significativi.

La Gelmini ha evidenziato il suo legame con Acquaroli e la necessità di proseguire il lavoro iniziato, criticando la precedente gestione della sinistra riguardo a infrastrutture e sanità. Allo stesso modo, il deputato Colucci ha espresso entusiasmo per il numero di partecipanti e ha confermato che le liste di Noi Moderati rappresentano un valore aggiunto nel panorama politico, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare per coinvolgere gli indecisi e combattere l’astensionismo.

