Noi apripista, il nostro coraggio premiato

Migranti, centri in Albania e lotta ai trafficanti sono tra i temi trattati dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio al Border Security Summit. Meloni ha evidenziato l’importanza della sicurezza dei confini, condivisa tra Italia e Regno Unito, sottolineando che dalla sicurezza deriva la libertà e il benessere dei popoli. La premier ha espresso gratitudine per la collaborazione con il Regno Unito: “Abbiamo ancora tanto lavoro da fare”, ha affermato, convinta che il summit rafforzerà la sinergia e stimolerà nuovi progetti.

Meloni ha insistito sull’importanza di combattere l’immigrazione illegale, promuovendo al contempo quella legale. Ha ribadito che ogni nazione ha il diritto di decidere chi deve entrare nel proprio territorio, criticando i trafficanti. Si è mostrata soddisfatta del protocollo con l’Albania, inizialmente controverso ma ora sostenuto anche dall’Unione Europea, che propone centri di rimpatrio nei paesi terzi, dimostrando che l’Italia ha anticipato una necessità condivisa.

La presidente ha anche discusso del contrasto all’immigrazione illegale attraverso il modello “follow the money”, ispirato dai giudici italiani Falcone e Borsellino, mirato a colpire i profitti dei trafficanti. Ha sottolineato l’importanza della cooperazione fra le forze di polizia, l’intelligence e le autorità giudiziarie per affrontare il fenomeno. Infine, Meloni ha parlato della necessità di affrontare le cause profonde della migrazione e ha elogiato la cooperazione con il Regno Unito nel Processo di Roma, specialmente riguardo ai rimpatri volontari assistiti. Un portavoce della Commissione Europea ha confermato che le disposizioni sui centri in Albania sono in linea con il diritto dell’UE.