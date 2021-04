Alcuni medici di famiglia pugliesi avrebbero già rinunciato “a partecipare alla campagna vaccinale anti Covid” dopo essere stati minacciati e, in alcuni casi, aggrediti dai loro assistiti per “i ritardi nelle vaccinazioni”: lo denuncia l’intersindacale medica composta da Cgil, Smi, Snami, Simet e Ugs in una lettera inviata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e a tutti i prefetti delle province pugliesi.

“Ci pervengono – si legge nella lettera – segnalazione da parte di medici di famiglia di tutta la regione Puglia per episodi spiacevoli e sgradevoli quali accuse verbali ed aggressioni, da parte degli stessi pazienti assistiti, riguardo la campagna vaccinale. Tale situazione, già paventata più volte dalle scriventi”, è stata “nascosta da chi solo ora fa finta di accorgersi delle difficoltà a vaccinare i propri assistiti in ragione della gravissima mancanza di vaccini”.

I sindacati lamentano “il caos totale delle aziende territoriali riguardo alla organizzazione della campagna vaccinale”; “la diffusione di notizie non vere, inappropriate e che rappresentano di fatto una totale disinformazione”. Infine, evidenziano che “il clima, che si è venuto a creare per i medici di famiglia, è diventato pesante ed insopportabile. Per tale ragione – concludono – comprendiamo la voglia e la decisione di molti medici di rinunciare a partecipare alla vaccinazione fino a quando le condizioni di lavoro sono queste”