Noemi in occasione del suo Metamorfosi Summer Tour ha rilasciato varie interviste dove, ovviamente, ha parlato di Makumba, uno dei tormentoni di questa estate che sta finendo.

Fra le pagine de Il Fatto Quotidiano Noemi ha svelato perché secondo lei Makumba è stato un successo radiofonico e discografico.

“Penso che ci sia stato il favore del pubblico perché ha un sound diverso rispetto al classico tormentone estivo reggaeton, genere che pure a me piace molto. Quindi la gente ha premiato brani come quelli di Blanco e Fedez che si sono distinti perché un po’ più diversi mentre ‘Makumba’ è fuori dal coro, l’outsider. Inoltre credo sia evidente l’alchimia che ho con Carl Brave che si riflette molto nella canzone. Infine è un pezzo leggero che ci voleva dopo questi quasi due anni di pandemia. La voglia di evadere un po’ c’è così come quello di urlare e cantare – dopo questi quasi due anni di pandemia – “a chi ci vuole male, male, male una Makumba!”, è liberatorio”.