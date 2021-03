Noemi ieri sera è tornata a calcare il palco del Festival di Sanremo con il brano Glicine mostrando sul palco un glow up pazzesco in un abito unico Dolce & Gabbana del 2006.

Un cambio look ed un dimagrimento drastico che è stato così commentato da Noemi fra le pagine di Vanity Fair:

“Non si dimagrisce perché la società ci vuole magri, ma perché tu lo vuoi. Io l’ho fatto perché in quell’altro corpo non mi sentivo più io. Così ho difeso il sogno che avevo di me. Ho imparato a non avere paura dell’onestà di chiedersi: ‘Chi sono?‘ e avvicinarsi a quello che si crede di volere. A volte ci disinneschiamo da soli”.

“Ho faticato contro il mostro che diventa quella parte di noi che è affezionata alla comfort zone, alle nostre abitudini, e mina l’audacia, e ci vuole sabotare. Io sono felice oggi perché la casa che ho raggiunto e in cui abito è più figa e divertente di quella da cui credevo di non sapere uscire. Alcune reazioni degli altri? “Non sembri tu!”. “Trasformazione incredibile”. “Sei irriconoscibile”. “Ma come hai fatto?””.