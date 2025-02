Noemi rivela perché ha scelto di duettare con Tony Effe

Il 14 febbraio, al Teatro Ariston, Noemi e Tony Effe duetteranno con “Tutto Il Resto è Noia” di Franco Califano. Questa decisione è stata presa dopo che Carlo Conti ha autorizzato i Big a duettare, con i voti di quella serata non che non verranno sommati a quelli del Festival di Sanremo 2025. Durante la conferenza stampa per presentare il brano di Noemi per il festival, “Se T’innamori Muori”, scritto da Mahmood e Blanco, la cantante ha spiegato le ragioni del suo duetto con Tony Effe, nonostante le polemiche sui suoi testi sessisti.

Noemi ha dichiarato di essere felice di collaborare con lui, evidenziando come la poesia di Califano rappresenti un punto d’incontro tra i due artisti. Ha apprezzato la schiettezza di Tony, sottolineando che, pur essendo un artista controverso, confrontarsi con questi aspetti è affascinante. La cantante ha sentito la necessità di affrontare questo progetto, affermando che le canzoni vanno interpretate con leggerezza e che è importante dare spazio a nuove forme di espressione.

Noemi ha anche espresso la sua convinzione nella libertà di espressione e ha riconosciuto che è naturale avere opinioni diverse. Essendo parte della Fondazione Una. Nessuna. Centomila., ha intrapreso questa collaborazione con consapevolezza. Non intende “ripulire” il nome di Tony Effe, ma considera stimolante sostenere il suo percorso di cambiamento. Gli piacerebbe vederlo esibirsi sul palco della fondazione. La canzone di Noemi è tra quelle più attese per il festival.