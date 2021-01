Un like ha sollevato un polverone su Twitter. Noemi ha piazzato un ‘mi piace’ ad un tweet che conteneva un elogio ad Inoki Ness e una frecciatina ad Emma e Alessandra Amoroso e il loro duetto ‘Pezzo di Cuore‘.

Un fan della Marrone ha fatto notare quel cuoricino a alla cantante di L’Amore Si Odia: “Noemi che lascia il like a un commento contro Emma e Alessandra è la dimostrazione che l’invidia è ovunque. Soprattutto dalle donne che reputi amiche e con cui hai fatto dei concerti contro la violenza sulle donne e per il sostegno femminile“.

Noemi che lascia il like a un commento contro @MarroneEmma e @AmorosoOF è la dimostrazione che l’invidia è ovunque. Soprattutto dalle donne che reputi amiche e con cui hai fatto dei concerti contro la violenza sulle donne e per il sostegno femminile. @noemiofficial #pezzodicuore — Andrea (@Andrea46764741) January 17, 2021

Noemi ha subito risposto dicendo di non aver visto la shade alle colleghe: “Credo che questi commenti vadano nella direzione errata. Ho letto il post ed ero felice per l’elogio a Inokiness, NON NE HO COLTO da subito il senso critico.Impossibile da parte mia muovere una critica verso due artiste e donne straordinarie! Il loro pezzo è stupendo, ascoltatelo“.

Credo che questi commenti vadano nella direzione errata. Ho letto il post ed ero felice per l’elogio a Inokiness, NON NE HO COLTO da subito il senso critico.Impossibile da parte mia muovere una critica verso due artiste e donne straordinarie! Il loro pezzo è stupendo, ascoltatelo — Noemi (@noemiofficial) January 17, 2021

L’Amoroso è intervenuta per rassicurare Noemi, ma ha anche ribadito che quella tra lei ed Emma non era una trovata pubblicitaria: “Tranquilla Vero, siamo sicure io ed Emma che tu non abbia pensato al nostro “PEZZO DI CUORE”come una trovata commerciale ma solo una bellissima unione di due donne, due amiche nella musica. Tutto il resto è noia!In bocca al lupo a te per il tuo Sanremo! Viva la musica“.

Quindi si tratta solo di un like scappato per errore?