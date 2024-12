NOEMI Live al Palazzo dello Sport di Roma – 20 Dicembre 2025 [Info & Biglietti]

Noemi si esibirà per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma il 20 dicembre 2025, in un evento speciale che celebra la sua carriera artistica, caratterizzata da eleganza e potenza espressiva. Il 2024 si è rivelato un anno ricco di successi per l’artista. Dopo il suo ritorno musicale con il singolo “Non ho bisogno di te”, pubblicato da Columbia Records/Sony Music, Noemi ha debuttato come conduttrice del Concerto del Primo Maggio a Roma. Inoltre, ha partecipato a eventi solidali promossi dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, esibendosi all’Arena di Verona.

Durante l’estate, Noemi ha incantato il pubblico con un tour che ha toccato oltre 40 date in location iconiche, come il Teatro di Verdura di Palermo, il Teatro Greco di Siracusa e il Teatro Petruzzelli di Bari. La sua carriera è ulteriormente decollata in autunno con il debutto come attrice nella serie Netflix “Adorazione”, diretta da Stefano Mordini e presentata in anteprima ad Alice nella Città.

La partecipazione di Noemi alla 75esima edizione del festival di Sanremo segna un ulteriore traguardo nella sua evoluzione artistica. L’evento del 20 dicembre 2025 rappresenta un’opportunità per i fan di vivere un’esperienza unica con una delle interpreti più carismatiche della scena musicale italiana.

Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, si invita a visitare il link fornito. Noemi continua a fare la storia della musica italiana e la sua carriera promette di proseguire con altri progetti ambiziosi.