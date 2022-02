Noemi ha fatto recapitare una diffida negli studi del Grande Fratello Vip indirizzata a Barù.

Il famoso enologo televisivo, infatti, durante la settimana sanremese ha manifestato il proprio dissenso in merito al nuovo singolo di Noemi in maniera decisamente poco rispettosa nei confronti della cantante.

Il fatto risale precisamente allo scorso 7 febbraio. In quell’occasione, a letto con Jessica Selassié intenta a farsi le unghie, Barù ha esordito con: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che mi volevo sparare una fucilata nei C. Mamma mia, mi sono svegliato.. ma di chi era la prima canzone?“. Ottenuta la risposta “Noemi“, il gieffino ha chiuso: “Le devono tagliare le corde vocali!“.

Il video incriminato ha fatto il giro del web ed è stato visto anche dalla cantante che ha così commentato su Instagram: “Non si può piacere a tutti però perché tutta questa violenza?“.

Barù attacca Noemi: “Le devono tagliare le corde vocali”, lei risponde https://t.co/x1ayeKWu7L #GFVIP #Sanremo2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 7, 2022

Noemi ha diffidato Barù, ecco qual è stata la sua reazione

Il fatto sembrava nato e morto lì, ma così non è. La cantante di Ti Amo Non Lo So Dire ha infatti contattato il proprio avvocato per chiedere di mandare una diffida a Barù, che non può più nominarla fin quando è dentro il loft di Cinecittà.

“Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome.. Ma se mi sveglio con quella musica lì che C devo dire?”.

Ha confessato l’enologo a Jessica Selassié che, ricordandosi del loro scambio di battute, ha risposto: “Chi è? Ah, ho capito! Adesso mi ricordo!“.