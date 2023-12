Noemi e Totti, le diverse reazioni al documentario della Blasi: “Le risposte”

Il documentario di Ilary Blasi su Netflix continua a far discutere e in molti si chiedono come possano aver reagito Francesco Totti e Noemi Bocchi. Soprattutto perché la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha raccontato che nonostante il suo ex avesse già una relazione clandestina con la nuova compagna, la notte continuava a cercare lei in camera. Grazie al Corriere della Sera sappiamo che Totti dopo aver visto il trailer di Unica avrebbe detto: “A questo punto che faccia e dica quello che vuole“. Restava il mistero sulla reazione della Bocchi e a svelare qualcosa c’ha pensato il settimanale di Alfonso Signorini. Secondo il magazine la Bocchi avrebbe rivelato ai suoi amici di non aver visto il documentario e di non essere curiosa. Certo e noi ci crediamo che è disinteressata e non ha visto Unica.



“Agli amici Noemi ha ribadito il proprio disinteresse per l’argomento, facendo capire di non aver nemmeno visto il documentario. Totti, invece, sembrava più dispiaciuto per il coinvolgimento della Bocchi (che non è mai stata chiamata per nome da Ilary, anche se si parlava di lei), e per i figli, che hanno dovuto sopportare questa nuova ondata mediatica.

Un’ondata imprevedibile: il documentario è rimasto un segreto ben custodito fino alla messa in onda. – si legge su Chi – Dopo la separazione da Totti, e dopo l’intervista al Corriere della sera, nella quale il capitano accusava l’ex moglie di averlo tradito per prima, di avergli sottratto i Rolex e di non essergli stata vicino nei momenti più delicati della propria vita, Ilary aveva scelto il silenzio. Le parole di Totti, che forse pensava di anticipare la Blasi, non avevano bisogno di repliche. Attaccando lei, la sua ex moglie, la madre dei suoi figli, dopo averla tradita, aveva infranto due regole non scritte: il rispetto verso chi si è amato, il desiderio di tutelare i ragazzi”.