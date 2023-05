Noemi e quella “faccia” su Chiara Iezzi: esplode il drama

B!tches reggetevi forte perché finalmente siamo di fronte a un nuovo drama pop e questa volta è tutto tricolore: Noemi e Chiara Iezzi.

Tutto è nato da un utente che dopo l’annuncio della collaborazione fra Paola & Chiara con Noemi sulle note di A Modo Mio ha scritto: “E pensare che quando Chiara ha partecipato a The Voice, Noemi aveva fatto un gesto come per dire che canta nasale. Insomma, non si era girata. Ora ci duetta. Comunque, fott3s3ga! Adoro!“.

L’allusione ovviamente è a The Voice Of Italy, programma a cui Chiara Iezzi ha partecipato in qualità di concorrente. Era il 2015 e durante le blind audition la cantante portò Thinking Out Loud di Ed Sheeran conquistando J-Ax. Durante l’esibizione al buio Noemi fece “una faccia” non proprio entusiasta e alla fine non si girò.

Ecco il video:

NO IO NON RICORDAVO QUESTA COSAAA pic.twitter.com/82lpWequ0u — cristian (@mariahshoney_) May 4, 2023



A distanza di 8 anni e dopo un disco di platino conquistato con Furore, Noemi e Chiara Iezzi si sono unite in studio di registrazione per la nuova versione di A Modo Mio.

ZAN ZAN.

Noemi con Paola & Chiara, com’è nata la collaborazione