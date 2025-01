Noemi Bocchi scrive una lettera aperta: “Cara donna..”, ce l’ha con Ilary Blasi?

Noemi Bocchi ha recentemente pubblicato su Instagram una storia con un lungo messaggio indirizzato a una “donna”, suscitando speculazioni su chi potesse essere il destinatario, con Ilary Blasi tra i nomi più gettonati. Nel suo scritto, Noemi sembra alludere a una persona che, nonostante ostenti felicità, potrebbe nascondere profonda tristezza. Inizia la lettera con: “Cara donna, quella felicità che provi a gridare non si chiama felicità ma TRISTEZZA!” e continua spiegando che la vera felicità è in grado di avvolgere completamente una persona, senza lasciare spazio a pensieri negativi o rancori. Invita dunque la destinataria a lasciarsi andare e ad aprire il cuore per poter accogliere la vera gioia nella propria vita.

Ci sono alcuni rimandi a situazioni che sembrano legate a Ilary Blasi, che nella sua recente serie su Netflix ha mostrato un’immagine di grande felicità e nuove passioni, suggerendo che sia proprio lei la destinataria del messaggio. Un elemento controverso è che Ilary ha affermato che Noemi sarebbe entrata nella vita di Francesco Totti nel gennaio 2021, un anno prima rispetto a quanto dichiarato da entrambe. Inoltre, c’è un riferimento a una storia sopravvenuta su Instagram, in cui Noemi mostrava tredici rose con una didascalia che faceva riferimento ai “tredici mesi di noi”, rinforzando l’idea che il legame tra Noemi e Totti fosse iniziato nel 2021. La lettera di Noemi, pertanto, potrebbe rivelare una frecciatina diretta a Ilary Blasi e il loro intreccio.