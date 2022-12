Noemi Bocchi replica alle accuse dell’ex marito: le sue parole

Qualche settimana, fa l’ex marito di Noemi Bocchi ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” parlando del rapporto con la sua ex moglie. L’uomo ha riservato accuse poco carine nei confronti della fidanzata di Francesco Totti la quale non ha potuto fare a meno di replicare. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sebbene siano trascorsi alcuni mesi dall’addio più clamoroso dell’estate 2022, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far rumore sul web. Tuttavia, questa volta a finire al centro della cronaca rosa è stata la nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma, Noemi Bocchi. Quest’ultima si è resa protagonista di un gossip dopo che il suo ex marito le ha rivolto pesanti accuse per metterla in cattiva luce.

In occasione di un’intervista rilasciata al giornale diretto da Alfonso Signorini l’imprenditore romano ha fatto insinuazioni gravi contro la sua ex moglie. Nel dettaglio l’uomo ha accusato la donna di manipolare gli uomini per raggiungere i suoi scopi. Queste sono state le sue parole:

Noemi sa perfettamente cosa vuole e come ottenerlo.

Dinanzi a tali accuse, la fidanzata di Francesco Totti non ha potuto fare a meno di replicare. La sua risposta è giunta attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram il quale non è visibile a tutti per via della privacy. Tuttavia, a rintracciare il post ci ha pensato “Vanity Fair”.

La Bocchi ha condiviso una storia Instagram la quale riproduce la colonna sonora da circo e riapre una serie di emoji con le risate. Questa è la frase con cui la donna ha voluto sottilineare che il suo ex marito ha omesso qualcosa sulla loro storia d’amore: