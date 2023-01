Noemi Bocchi, l’ex marito l’attacca: “Donna furba, è tutta un’arrampicata per ottenere qualcosa di più”

Mauro Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, a distanza di un mese dall’intervista rilasciata a Chi è tornato a parlare della sua ex moglie ai microfoni di Massimo Giletti.

“Qui non si parla di gossip, si parla di vita vera, di uomini e donne che soffrono. Quando l’ho conosciuta mi aveva fatto perdere la testa e io vedevo in lei tutte le cose belle della vita, a iniziare dalla possibilità di fare una famiglia e i miei due figli. Mai avrei voluto che accadesse tutto questo e mai lo avrei immaginato. Io ho passato degli anni terribili dopo la morte di mia madre e la separazione da mia moglie. In meno di un mese ho perso tutto”.

L’uomo ha infatti raccontato di essere stato lasciato da Noemi Bocchi un mese dopo la perdita della mamma.

“La nostra storia si spacca il 2 ottobre del 2017, quando mia madre viene a mancare. Io lì ho perso il faro della mia vita. Un mese e qualche giorno dopo mia moglie, rientrando a casa, mi chiede di parlare. Mi dice che le cose non stanno andando bene e che è necessaria una pausa di riflessione. Mi chiede di allentare il rapporto, di passare più tempo fuori casa per lavoro”.

E ancora:

“Ho deciso di parlare in tv perché questa storia è la pagina più nera della mia vita. Ci siamo conosciuti ad una festa di amici comuni e abbiamo iniziato a frequentarci praticamente da subito”. Ricorda Caucci. “Era una bellissima ragazza e soprattutto una donna che ti sa prendere perché ti fa vedere e vivere il lato bello della vita: ama viaggiare, divertirsi e sa far stare bene un uomo”, ha raccontato l’imprenditore. “Da parte sua è tutta un’arrampicata verso qualcosa di meglio. È una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole per la sua vita, dove vuole essere e dove vuole arrivare. Dov’è ora lo dimostra ampiamente. Se non si ha un carattere estremamente forte è in grado di farti prendere correnti piuttosto calde rispetto al suo interesse. […] Puntava ad ottenere qualsiasi cosa non essendo mai contenta e cercava sempre altro, sempre qualcosa di più”.

Noemi Bocchi, l’ex Mauro Caucci parla di Francesco Totti

“Totti, come la maggior parte delle persone che vivono momenti difficili, secondo me ha fatto un grande errore sfasciando la famiglia. Per la famiglia bisogna combattere sempre, perché andare è la cosa più semplice, restare no”.

Al momento Noemi Bocchi non ha mai risposto pubblicamente all’uomo, né per l’intervista a Chi, né per l’ospitata a Non è l’Arena.