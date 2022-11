Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti a Dubai con un look dal prezzo stratosferico

La designer floreale non è passata inosservata, oltre che per lo splendido outfit, anche per i bellissimi gioielli

Senza ombra di dubbio Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una delle coppie più chiacchierate di questo ultimo periodo. Nel corso delle ultime ore la coppia ha fatto la loro prima uscita pubblica a Dubai, dove non sono passati inosservati per i look sfoggiati. In particolar modo, tutti non hanno potuto fare a meno di notare il bracciale e l’anello sfoggiato dalla nuova compagna di Francesco Totti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

A Dubai Noemi Bocchi è apparsa super elegantissima. Per questo motivo le pagine dei principali giornali di cronaca rosa non possono fare a meno di parlare della nuova compagna di Francesco Totti. La designer floreale non è passata inosservata, oltre che per lo splendido outfit sfoggiato, anche per i bellissimi gioielli che ha deciso di indossare.

Notizie dettagliate sugli accessori che Noemi Bocchi ha indossato a Dubai ce le dà il settimanale ‘Chi’. Stando a quanto dichiarato dal noto giornale, l’anello di diamanti della nuova compagna di Francesco Totti è da ben cinque carati. Questo è quanto rivelato dal noto giornale:

L’anello è apparso su una storia Instagram della Bocchi. Dal tag siamo risaliti alla catena di negozi in cui l’anello sarebbe stato acquistato […] L’ordine dell’anello risalirebbe a dicembre di un anno fa. Prima, quindi, rispetto alla data fornita da Totti.

Oltre all’anello, Noemi Bocchi non è passata inosservata anche per il meraviglioso bracciale indossato durante il primo red carpet fatto insieme all’ex capitano giallo-rosso. Nel dettaglio, si tratta di un gioiello che porta la firma Cartier e che ha un costo di ben 8mila euro. Riguardo il valore del collier, invece, non si hanno informazioni dettagliate.

Per il suo primo red carpet in pubblico, la nuova compagna di Francesco Totti ha sfoggiato un meraviglioso abito che porta la firma Yves Saint Laurent che ha un costo di circa 3500 euro.