Noemi Bocchi: il ruolo chiave a Sognando… Ballando

Francesco Totti ha fatto un’apparizione sorprendente a "Sognando… Ballando con le Stelle", ma il vero scandalo sembra essere stato dietro le quinte, dove la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, si è comportata come una sorta di “manager ombra”. Secondo il settimanale Chi, Noemi ha gestito ogni dettaglio durante l’evento, mostrando un ruolo significativo nella vita professionale di Totti, oltre che in quella privata.

Dopo il divorzio da Ilary Blasi, avvenuto in circostanze turbolente, Totti e Bocchi sono apparsi sempre più uniti, come dimostrato anche ai festeggiamenti del 18esimo compleanno della figlia Chanel, a cui erano presenti entrambe le coppie. Nonostante l’attesa di eventuali tensioni tra Totti e Blasi, non ci sono stati momenti di attrito visibili. I due ex coniugi continuano a seguire le loro strade, ciascuno a modo suo, mentre il legame tra Totti e Bocchi si rafforza.

L’ex capitano della Roma ha accettato l’invito di Milly Carlucci dopo ripetuti corteggiamenti e ha persino promesso di considerare una partecipazione futura al programma. L’atteggiamento di Noemi durante l’ospitata ha stupito i presenti, segnando un chiaro passaggio dal gossip alla concretezza di un rapporto che si sta evolvendo in una dinamica di forte complicità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it