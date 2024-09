Noel Gallagher: L’intervista Post-Reunion degli Oasis con un Giovane Fan

Le band musicali si sciolgono per vari motivi, come gelosia professionale, questioni finanziarie, e tensioni personali. Tuttavia, Noel Gallagher ha recentemente dimostrato che un motivo insolito potrebbe essere la competizione per un orsacchiotto. In un’intervista informale con un bambino, per promuovere la reunion inaspettata degli Oasis, Gallagher si è trovato a rispondere a domande divertenti e sincere.

Il superfan degli Oasis, Steve Sheward, ha incontrato Noel a Londra in un negozio Stone Island il 29 agosto, creando un momento indimenticabile per i suoi figli. Anche se Sheward sognava di bere una birra con i fratelli Gallagher, si è trovato di fronte a un’esperienza più memorabile. Dopo aver presentato i suoi figli a Noel dicendo: “Questa è la leggendaria band di papà!”, i bambini hanno subito iniziato a porre domande. La figlia di Sheward ha chiesto se gli Oasis si erano riuniti, e quando Noel ha confermato i concerti nel Regno Unito, un altro bambino ha chiesto: “Perché hai litigato con tuo fratello?”.

Noel ha risposto con umorismo, dicendo che Liam gli aveva rubato l’orsacchiotto, scatenando le risate dei presenti. Quando il bambino ha insinuato che stesse mentendo, Noel ha insistito dicendo che era vero e che il furto era avvenuto nel 1978. In risposta, il figlio di Sheward, armato del suo orsacchiotto di Winnie the Pooh, ha esclamato: “Sei un falso. Ci vediamo!” mostrando un atteggiamento tipico di Gallagher.

Dopo l’intervista, i bambini sono stati visti mentre camminavano con Noel, chiedendo se una Rolls Royce nera fosse la sua auto. Gallagher ha scherzato sul fatto di possederla e ha chiesto a uno dei bambini se avesse la patente, dimostrando il suo lato affabile e gentile.

La prossima estate, gli Oasis torneranno a suonare per la prima volta dal 2009 con il tour mondiale “Oasis Live ’25”, con date già annunciate in Inghilterra e Irlanda. Finora sono stati confermati solo i Gallagher, con ulteriori dettagli sul resto della band e altre date in arrivo, ma non ancora ufficialmente rivelati.