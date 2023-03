Noel Gallagher in concerto a Milano nel 2023: data e biglietti

Noel Gallagher torna in concerto in Italia nel 2023: la data e i biglietti del live in programma a Milano nel mese di novembre.

Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds sono pronti a portare nuovamente la loro musica in Italia. L’ex Oasis e la sua nuova band torneranno nel nostro paese per un unico grande concerto, in programma nel mese di novembre. Un live imperdibile che permetterà al gruppo di presentare le canzoni del loro ultimo album, oltre a tutti gli altri straordinari classici di un artista che ha fatto la storia del britpop e in generale della musica rock. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo concerto italiano di Noel e compagni.

Noel Gallagher in concerto a Milano

L’appuntamento è in programma per il prossimo autunno, all’interno del più importante palazzetto italiano, il Mediolanum Forum di Assago, vicino Milano. Una data imperdibile per chiunque ami la musica degli Oasis e del progetto discografico messo in piedi da Noel dopo la fine della sua avventura nella band “di famiglia”.

Noel Gallagher

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è l’8 novembre 2023. I biglietti per questo straordinario live sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti punti vendita autorizzati dal 30 marzo.

La scaletta del concerto

Non conosciamo ancora i dettagli della scaletta del prossimo tour del cantautore britannico, ma sappiamo che all’interno di questo straordinario spettacolo non mancheranno le canzoni del suo ultimo album con gli High Flyings Birds, i brani migliori del suo percorso da solista e ovviamente le canzoni più amate degli Oasis, classici della storia del rock.

Per poter avere un’idea di cosa potrebbe aspettarci, diamo un’occhiata alla setlist presentata dall’artista e dalla sua band in un concerto del 2022 a Newcastle:

– Fort Knox

– Holy Mountain

– Keep On Reaching

– It’s A Beautiful World

– She Taught Me How To Fly

– Wandering Star

– Rattling Rose

– We’re On Our Way Now

– Black Star Dancing

– Dead In The Water

– Little By Little

– The Importance Of Being Idle

– Whatever

– Wonderwall

– Half The World Away

– Stop Crying Your Heart Out

– If I Had A Gun…

– AKA… What A Life!

– Don’t Look Back In Anger