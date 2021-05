Noel Gallagher ha fatto il prezzo per una reunion con gli Oasis: per convincerlo servirebbero 100 milioni di sterline.

Si torna a parlare di una reunion degli Oasis. Come spesso capita, però, non arrivano buone notizie. All’entusiasmo sempre fuori dalle righe di Liam fa da contraltare, quasi sempre, la voglia di Noel Gallagher digettare acqua sul fuoco. E stavolta lo ha fatto in maniera decisamente inequivocabile. Per lui la reunion si può anche fare, ma solo a un certo prezzo. Quanto? Non proprio poco: 100 milioni di sterline.

Reunion Oasis: Noel Gallagher fa il prezzo

Ospite del talk show britannico The Jonathan Ross Show, Noel ha voluto fissare il prezzo per tornare a suonare con il fatellino Liam. Gli basterebbero 100 miloni di sterline per convincersi. Troppo? Può darsi. E infatti è lo stesso Noel ad affermare che l’attuale industria musicali non può certo permettersi tale somma. In altre parole, cari fan, scordatevi una reunion a breve, salvo miracoli.

Noel Gallagher

Queste le parole, inequivocabili, del maggiore dei Gallagher: “Non ci sono 100 milioni di sterline nel mondo della musica per noi… se qualcuno vuole offrirmi 100 milioni di sterline, lo dico qui e ora, la farò, La farò per 100 milioni di sterline. Ridicolo. La cosa divertente però è che penso che Liam ci creda per davvero“. Ma se poi quell’offerta fufori mercato dovesse arrivare, a quel punto Noel non potrebbe più tirarsi indietro. Chissà, magari i fan potrebbero pensare a una colletta…

Il rapporto tra Noel e Liam Gallagher

Nella stessa intervista Noel ha parlato della sua attuale relazione con Liam, affermando che non gli manca particolarmente. Stando a quanto trapela, i due non si parlano dal lontano 2009, quando il maggiore dei fratelli se ne andò dagli Oasis causandone lo scioglimento. Una rottura polemica su cui ancora oggi ha parole non lusinghiere da spendere: “Era tutto avvolto nella giovinezza e nel cameratismo. Una volta che questo se ne è andato, non puoi rimettere il genio nella bottiglia. Sarebbe solo per lo showbiz e per sole 100 milioni di sterline“. Di seguito il video di Wonderwall: